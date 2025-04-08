Суд в Ставрополе определил ликвидировать строительную компанию «Адмирал»

Арбитражный суд Ставропольского края определил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Группа компаний “Адмирал”». Это, по данным инстанции, является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации должника, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам суда, заявление о признании ООО «ГК “Адмирал”» банкротом было подано ИФНС России по Ленинскому району Ставрополя в марте 2018 года. Основанием послужило наличие просроченной задолженности общества по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в размере 4,2 млн руб. (основной долг — 4 млн руб.). Позже в суд обратилось ООО «ЮТМ-Трейд», предъявив «Адмиралу» задолженность в размере 1,7 млн руб. Заявитель указал на то, что задолженность образовалась в результате ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору купли-продажи, заключенному с ООО «ЮгТехМаш», право требования по которому перешло к ООО «ЮТМ-Трейд» на основании договора уступки прав требования.

10 октября 2019 года в отношении ООО «ГК “Адмирал”» была введена процедура наблюдения. В феврале 2020 года общество было признано банкротом, в отношении него ввели процедуру конкурсного производства.

По данным системы Rusprofile, ООО «ГК “Адмирал”» зарегистрировано в Ставрополе в 2012 году. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями компании-застройщика являются Савелий Вяткин (доля: 900 тыс. руб., 90%) и Иван Вяткин (доля: 100 тыс. руб., 10%). Последнюю значимую выручку группа компаний показывала в 2016 году — 150 млн руб. Долги банкрота на конец 2024 года составляли 75 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в сентябре 2018 года на директора ООО «ГК “Адмирал”», которым на тот момент значился Иван Вяткин, возбудили уголовное дело за умышленную неуплату налогов на сумму более 31 млн руб. По данным СУ СКР по Ставропольскому краю, в 2014 и 2015 годах руководитель фирмы-застройщика не оплачивал НДС и налоги на прибыль, внося ложную информацию в декларации.

Дмитрий Михеенко