По делу об обеспечении НТО требований безопасности стороны представили позиции

Сегодня Пермский краевой суд продолжил рассмотрение иска пермских предпринимателей, которые оспаривают указ губернатора Прикамья по новым требованиям на размещение НТО. Указ №109 «О реализации отдельных мер антитеррористической защищенности, а также мер, направленных на усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Пермского края», вышел 25 декабря 2024 года. Согласно акту, торговые объекты должны находиться на расстоянии не менее 15 метров от мест массового пребывания людей либо располагаться на огороженной территории. Также киоски должны быть обеспечены видеонаблюдением и охраной.

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По мнению истцов, новые требования безопасности избыточны и трудновыполнимы, поэтому исполнение нормативного документа может повлечь за собой абсолютный запрет на размещение НТО в крае.

Представители краевых властей не согласились с такой оценкой и пояснили, что новые требования обусловлены усилением антитеррористических мер в условиях СВО и противопожарной безопасностью в местах массового скопления людей. По данным властей, во многих НТО используются газовые баллоны для обогрева и другие несертифицированные устройства. При этом в прошлом году был зафиксирован ряд случаев поджогов банкоматов и пожаров в павильонах. Поэтому оперштаб принял решение ввести дополнительные меры безопасности.

По мнению ответчиков, все новые требования обоснованны. Представители властей отметили, что для подготовки к судебному процессу была проведена выборочная оценка НТО в крае. Выяснилось, что на части объектов уже соблюдены критерии, содержащиеся в указе.

На сегодняшний день в Перми заключено 284 договора на размещение НТО на муниципальной земле. Корректировки требуют 39 объектов. Всем предпринимателям будут предложены альтернативные места для размещения. В случае отказа арендатора исполнять установленные требования, договор с ним будет расторгнут.

Следующее заседание по делу состоится 6 мая.