В Ульяновской области начался весенний сев раньше планируемых сроков

Сельхозпроизводители Ульяновской области начинают весенний сев раньше планируемых сроков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексея Леушкина, сев уже начали в девяти районах: Инзенском, Карсунском, Мелекесском, Новоспасском, Павловском, Сурском, Ульяновском, Цильнинском и Чердаклинском. Посеяно 3,5 тыс. га или 0,5% от общей площади, включая 2,7 тыс. га зерновых. В Сурском районе посеяно 830 га ярового рапса. В Мелекесском районе начали сеять лук.

Из-за благоприятных погодных условий весенний сев начался на две недели раньше, чем в 2024 году. Тогда приступили к работам лишь 20 апреля.

Андрей Сазонов