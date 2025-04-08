В Сочи ожидаются сильные дожди с грозами

В Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 8 апреля и в течение среды, 9 апреля, ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Возможны грозы. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до пятницы, 11 апреля.

Дневная температура воздуха в Сочи составит 7 градусов тепла, ночная — от 1 до 6 градусов выше нуля. Нормализация климатических показателей ожидается только в конце второй декады апреля. Снегопад возможен исключительно в горных районах на высоте более 800 — 1 тыс. м.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Жителям и туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха вблизи водоемов. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам следует обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик