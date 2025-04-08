В Челябинске на новый асфальт для дороги в Чурилово выделили 102 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на ремонт дороги на улице Линейная. Начальная цена составляет 102,5 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, необходимо восстановить покрытие проезжей части улицы Линейная на участке от улицы Летная до Эльтонской. Будущему подрядчику надо уложить выравнивающий и верхний слои асфальтового покрытия, а также нанести разметку термопластиком. Протяженность ремонтируемого участка составляет около 3,6 км. Срок выполнения работы — 30 июня.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 апреля. Итоги планируется подвести 17 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заменить асфальт на улице Линейная ранее поручил мэр Челябинска Алексей Лошкин из-за многочисленных жалоб жителей микрорайона Чурилово. Летом этого года планировалось начать масштабную реконструкцию улицы с расширением проезжей части. По словам мэра, замена асфальта не помешает реализации этого проекта.