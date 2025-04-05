В Челябинске планируют полностью заменить асфальт на улице Линейная

В этом году в Челябинске отремонтируют улицу Линейную с полной заменой верхнего слоя покрытия. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что поток жалоб от челябинцев на состояние этой дороги не прекращается, и ямочный ремонт здесь уже не поможет. «Прекрасно понимаю, что эта дорога — основная для жителей Чурилово. Каждый день, выезжая на работу и возвращаясь домой, люди вынуждены стоять в пробках из-за состояния покрытия. Недовольство копится, напряжение растет, я это вижу»,— написал Алексей Лошкин.

В связи с этим решено полностью заменить верхний слой асфальта в имеющихся границах улицы Линейной. Ремонт планируется начать в мае и завершить до конца июня.

По словам мэра, эти работы не помешают реализацию проекта полной реконструкции Линейной. «Мы сможем приступить к выносу сетей, которых здесь огромное количество, чтобы подготовить объект к полноценной реконструкции»,— написал господин Лошкин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проект реконструкции улицы Линейная с расширением проезжей части разрабатывается с 2023 года. В декабре 2024 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии сообщал, что подготовка документации находится в завершающем этапе. По его словам, сложность этого объекта в наличии большого количества сетей, которые надо переносить, и железнодорожного переезда. К работе планировалось приступить в 2025 году и завершить реконструкцию в течение двух лет.