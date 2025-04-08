Ростовская «ТЭК-Март» требует 266 млн у тамбовской «Юго-Восточной агрогруппы»

Ростовское ООО «ТЭК-Март» Андрея Бударина подало в арбитражный суд Тамбовской области иск к тамбовскому ООО «Юго-Восточная агрогруппа» Татьяны Хохловой на сумму 266,3 млн руб. Об этом стало известно из документов суда.

Текст заявления не опубликован, но 1 апреля «ТЭК-Март» уже обращалась в суд и требовала у «Юго-Восточной агрогруппы» аналогичную сумму — тогда исковое заявление было возвращено из-за отклонения ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины. Из определения суда ясно, что ростовская компания хочет взыскать упущенную выгоду по договору перевозки сельхозпродукции.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ТЭК-Март» зарегистрировано в 2017 году в ростовском Волгодонске с уставным капиталом 10 тыс. руб. Занимается грузовыми автоперевозками. Гендиректор и единственный собственник — Андрей Бударин. Выручка за 2024 год составила 287 млн руб., чистая прибыль — 665 тыс. руб. ООО «Юго-Восточная агрогруппа» зарегистрировано в 2007 году в Кирсановском районе Тамбовской области с уставным капиталом 40 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание сахарной свеклы. Гендиректор — Татьяна Рапиева. Единственный собственник — Татьяна Хохлова. В 2024 году выручка компании составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 7,3 млрд руб.

О том, как для сахарной отрасли макрорегиона прошел последний сезон,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь