Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об обновленной линейке планшетов с индексом для поклонников Fun Edition.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Samsung обновила линейку своих планшетов с индексом для поклонников Fun Edition: в российской рознице начались продажи моделей Galaxy Tab S10 FE и FE+. Южнокорейский бренд обещает баланс производительности и цены устройств с сохранением доступа к премиальным функциям экосистемы. Новинки получили экраны диагональю 11 и 13 дюймов, в последнем случае показатель в сравнении с предыдущим поколением больше на 12%. И тут важна скорее не столько разница с предшественником, сколько максимально доступная величина — 13 дюймов это более чем достаточно для планшетов и уже приемлемо для тех, кто привык работать с ноутбуком. Другими словами, новинка конкурирует не только с планшетами.

Дисплеи устройств работают с частотой 90 Гц, выдавая яркость до 800 нит, для случаев использования под солнечными лучами разработчики добавили технологию Vision Booster, которая должна повысить комфорт пользователя. Жаль, что создатели выбрали LCD-дисплей, а не, например AMOLED. Одновременно допускаю, что для многих пользователей это может быть вообще несущественно, тем более если такой выбор позволяет сэкономить. И Galaxy Tab S10 FE, и FE+ работают на процессоре Exynos 1580, на борту доступны варианты оперативной памяти до 12 ГБ и хранилище до 256 ГБ, которое можно расширить до 2 ТБ с помощью microSD-карты. Емкость батареи зависит от диагонали новинки. В первом случае это 8000 мАч, во втором — 10000 мАч.

Кстати, в быту их использовать совсем не страшно. Для обеих моделей инженеры предусмотрели пылевлагозащиту стандарта IP68. Одна из камер в основной паре была обновлена до сенсора с разрешением 13 Мп, вместе с тем у новинок нет ультраширокоугольный камеры. Вряд ли это решающий фактор при выборе устройства, но для владельцев прошлого поколения, которые рассматривают переход на новинку, это может быть заметно. Работу камер, как и интеллектуальные функции свежих планшетов Samsung, смогу оценить во время тестирования.

Александр Леви