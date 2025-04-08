Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель автомобиля погиб в ДТП на дороге в Селтинском районе Удмуртии

ДТП со смертельным исходом произошло 7 апреля около 21:17 в Селтинском районе на автодороге Игра—Селты—Сюмси—граница Кировской области, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекция Удмуртии.

Предыдущая фотография

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

38-летний водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожный знак с последующим съездом с дороги и опрокидыванием транспортного средства.

От полученных травм водитель Lada Granta скончался в медучреждении. Проводится расследование и устанавливаются обстоятельства ДТП.