Планируемое Латвией массовое уничтожение военных мемориалов является позором для страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О предполагаемых планах Латвии накануне сообщила российская Служба внешней разведки (СВР).

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, — наверное, это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

По версии СВР, латвийские власти хотят «массово уничтожать» монументы на братских могилах советских солдат, расположенных на территории страны. Российская разведка считает, что Латвия таким образом хочет омрачить празднование 80-летия Победы над Третьим рейхом.

После начала российской военной операции на Украине в Латвии начали сносить российские памятники. В мае 2022 года МИД Латвии сообщил России о приостановке действия соглашения, защищающего советские объекты культурно-исторического наследия. Правительство Латвии утвердило список из 69 мемориалов, подлежащих демонтажу. В августе того же года в Риге снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, а также демонтировали обелиск в честь советских воинов. В 2024 году демонтировали памятник российскому генералу Михаилу Барклаю-де-Толли, мемориальную табличку Александру Пушкину и бюст Анны Керн.