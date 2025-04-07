СВР: власти Латвии планируют массово уничтожать военные мемориалы ко Дню Победы
Российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что латвийские власти собираются «массово уничтожать» монументы на братских могилах советских солдат, расположенных на территории страны. Властям Латвии это нужно, чтобы омрачить празднование 80-летия Победы над Третьим рейхом, уверяет СВР.
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«Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля"... Преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов»,— пишет пресс-бюро СВР. Латвия, следует из данных разведки, намеревается выполнить это в «максимально сжатые сроки».
СВР сообщает, что начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского братского кладбищ. Сфабриковать протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения уже согласился некий поисковый отряд. Специалисты готовы сделать это «за разумную плату», утверждает СВР.