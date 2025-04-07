Российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что латвийские власти собираются «массово уничтожать» монументы на братских могилах советских солдат, расположенных на территории страны. Властям Латвии это нужно, чтобы омрачить празднование 80-летия Победы над Третьим рейхом, уверяет СВР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля"... Преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов»,— пишет пресс-бюро СВР. Латвия, следует из данных разведки, намеревается выполнить это в «максимально сжатые сроки».

СВР сообщает, что начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского братского кладбищ. Сфабриковать протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения уже согласился некий поисковый отряд. Специалисты готовы сделать это «за разумную плату», утверждает СВР.