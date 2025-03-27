Ярмарка халяльной продукции состоится на KazanForum

Международная ярмарка халяльной продукции Kazan Halal Market пройдет в агропромышленном парке «Казань» в дни проведения KazanForum. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани пройдет ярмарка халяльной продукции в рамках KazanForum

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Казани пройдет ярмарка халяльной продукции в рамках KazanForum

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ярмарка будет работать с 13 по 18 мая с 8:00 до 19:00. Адрес: ул. Аграрная, д. 2.

Объем производства халяльной продукции в Татарстане составляет более 10 млрд руб. с ежегодным приростом на 10–12%. В республике насчитывается более 100 производителей халяльной продукции, из них около 20 компаний ориентированы на экспорт.

Основные страны, в которые Татарстан экспортирует свою халяльную продукцию, — это страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Алжир.

В 2024 году Татарстан ставил цель увеличить экспорт российской халяльной продукции в арабские страны до 400 млн.

Дарья Сайфиева