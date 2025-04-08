Из-под стражи отпущена школьница, расклеивавшая фото участников запрещенного РДК

Несовершеннолетнюю школьницу из Петербурга, повесившую на учебном стенде портреты членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная на территории РФ террористическая организация), отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказала собеседница агентства, 27 марта Кировский райсуд отказал следствию в продлении стражи. Школьница пробудет под домашним арестом до 27 мая 2025 года.

Напомним, ранее в одной из школ Кировского района на стенде появились фотографии участников запрещенной организации. После этого силовики задержали 16-летнюю учащуюся, которая призналась, что повесила эти портреты. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании или пропаганде терроризма. В декабре школьницу заключили под стражу.

Дарья Астанина