Песков: пока сложно представить начало переговоров с США по СНВ-3

Начало переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) России и США подразумевает определенный уровень взаимного доверия, которое еще только предстоит восстановить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока такие контакты он счел маловероятными.

«В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что, конечно, сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями, подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, уровень развития, определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить. При наличии соответствующей политической воли двух президентов»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос о судьбе ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2026 года.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ подчеркивали, что Москва не может рассматривать этот вопрос «вне контекста все более враждебного американского курса».

После смены американской администрации министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог стран по стратегической стабильности нужно восстанавливать. При этом, по его словам, пока Россия «доктринально» остается врагом США, а значит для начала необходимо начать вести дела «исключительно на основе равноправия».

Подробнее — в материале «Ъ» «У Договора СНВ истекает срок годности».

Лусине Баласян