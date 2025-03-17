В Сочи выделили 20 млн рублей на обработку пальм от вредителей

Власти Сочи выделили из городского бюджета 20 млн руб. на обработку 7 тыс. пальм безопасными для людей составами. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В Сочи стартовала плановая обработка пальм от вредителей. Специалисты выполняют работы в ранние утренние часы, чтобы минимизировать дискомфорт для местных жителей и туристов.

Препараты для защиты субтропической растительности согласованы с научным сообществом и экологическими организациями. Составы безопасны для человека.

По всей территории курорта планируется обработать около 7 тыс. пальм. На реализацию проекта из муниципального бюджета выделили 20 млн руб., которые распределят на несколько этапов защитных мероприятий. При необходимости финансирование может быть увеличено в течение 2025 года.

Мария Удовик