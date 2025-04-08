Германия приостановила прием беженцев по линии ООН

Германия временно прекратила прием беженцев по программе переселения ООН. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Как отмечает агентство, решение связано с переговорами блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и его потенциального партнера по правящей коалиции Социал-демократической партии Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Ограничение нелегальной миграции — одно из ключевых обещаний победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС. Тем временем социал-демократы против некоторых мер по ужесточению миграционного законодательства. При этом 24 марта рабочие группы партий опубликовали первые результаты работы по подготовке коалиционного соглашения. В документе упоминается о планах «прекратить программы добровольного приема беженцев».

Программа UNHCR позволяет беженцам, уже получившим убежище, въезжать в третью страну. Принимающее государство имеет право самостоятельно определять количество людей и страны, из которых к ним прибудут беженцы. За 2024 и 2025 годы Германия согласилась разместить на своей территории 13 100 беженцев по линии ООН. Въехали на территорию страны 5061 человек, в том числе сирийские беженцы из Турции.

О политической ситуации в Германии — в материале «Ъ» «Немецкие крайне правые догнали победителей».

Лусине Баласян