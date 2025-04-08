Хоккеист Никита Кучеров в третий раз подряд сделал более 80 передач за сезон

Российский нападающий клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров стал четвертым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который сделал более 80 результативных передач в трех сезонах подряд. Ранее отдать такое количество голевых пасов в трех и более сезонах подряд удавалось канадским хоккеистам Уэйну Гретцки (13 сезонов), Полу Коффи (3) и Бобби Орру (3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Creveling-Imagn Images / Reuters Фото: Peter Creveling-Imagn Images / Reuters

В ночь на 8 апреля Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Тампы».Теперь в активе российского форварда 115 очков (34 гола+81 передача) за 73 матча. В гонке бомбардиров НХЛ Кучеров разделяет первое место с канадским нападающим «Колорадо Эвеланш» Нейтаном Маккиноном, который набрал 115 очков (32+83) за 78 встреч.

В регулярном чемпионате-2022/23 Кучеров отметился 83 результативными передачами, в сезоне-2023/24 сделал 100 голевых пасов.

31-летний Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021). Также российский форвард дважды становился лучшим бомбардиром НХЛ (2018/19, 2023/24) и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2018/19).

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Тампа-Бей Лайтнинг» занимает второе место с 96 очками в 77 играх.

Таисия Орлова