Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает историю появления стартапа и о том, что компания предлагает сейчас бизнесу и пользователям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Где бы поиграть в теннис?»,— с этого вопроса, по словам создателей, появился стартап Go2Sport, полуфиналист конкурса туристических стартапов MITT. В поисках теннисных клубов для себя основатель компании Вячеслав Федоров понял, что стоит собрать базу всех доступных предложений и автоматизировать поиск, бронирование и оплату этих площадок.

Сервис Go2Sport.ru появился в Санкт-Петербурге в 2016-м, а полноценно заработал в 2021 году. К 2024-му оборот составил уже 45 млн руб. Миссия спортивного маркетплейса, согласно сайту, «помогать всем участникам рынка большого тенниса строить свой бизнес или проводить приятное время, не затрачивая больших усилий на организацию процессов». Впрочем, все только начиналось с тенниса, теперь в поиске сервиса можно выбрать чуть ли не любой вид спорта — от айкидо и бобслея до шоссейного велоспорта и яхтинга. Пользователям предлагается легко выбрать ближайшую к дому площадку и забронировать ее на удобное время.

Естественно, по другую сторону — организация процессов для бизнеса. Владельцы спортивных полей, кортов и прочих площадок оплачивают ежемесячную подписку и при этом получают новых клиентов онлайн, а также обработанные платежи через уже подключенную онлайн-кассу. Опционально можно внедрить платежный модуль на сайт, информационные рассылки через ботов и в соцсетях, формирование программы лояльности… В общем много интересных штучек.

Я проверила: система уже работает в Москве. За пару секунд Go2Sport помог найти открытый теннисный корт в Серебряном Бору для летних встреч с друзьями и детский теннисный клуб буквально на соседней улице, я о нем точно знаю. Есть проблемы с определением геолокации, но у кого их сейчас нет. Компания тем временем активно организует встречи спортивного бизнеса с инвесторами, что тоже ценно, и явно намекает на амбиции масштабирования проекта на весь мир. Почему бы и нет?

Яна Лубнина