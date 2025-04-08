Снег в Ярославской области будет идти до утра среды
В Ярославской области прогнозируют сильный снег и метель в период с вечера 8 апреля до утра 9 апреля. Предупреждение публикует областное министерство региональной безопасности.
Фото: Пресс-служба регионального МЧС
Также ожидаются ухудшение видимости до 300-800 метров, на дорогах местами гололедица и снежный накат. Водителей призывают держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.
Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.