В Набережных Челнах полиция пресекла две попытки сбыта наркотиков

В Набережных Челнах полицейские задержали 34-летнего жителя Нижнекамска с 30 свертками наркотиков и 55-летнего местного жителя с мефедроном и марихуаной. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

При личном досмотре у первого задержанного обнаружили 30 свертков с так называемыми «наркомарками» — бумажными носителями, пропитанными синтетическими веществами.

По данным следствия, мужчина получил партию через интернет-магазин и планировал распространять ее через закладки на территории города.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

Вторым задержанным оказался 55-летний житель Набережных Челнов. Оперативники обнаружили наркотические вещества в его квартире и подвале. Экспертиза подтвердила наличие мефедрона (0,54 г) и марихуаны (0,598 г).

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Мужчина задержан.

Артём Дергунов