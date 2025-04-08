Управляющие компании Краснодара задолжали за газ 61,3 млн рублей

По состоянию на 1 апреля 2025 года дебиторская задолженность управляющих компаний Краснодара перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» составила 61,3 млн руб. Это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату 2024 года, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как информирует поставщик «голубого топлива», всего в столице Кубани многоквартирные дома обслуживают 356 организаций, приобретающих газ для нужд жильцов. Из них должниками является 131 компания, обслуживающая более 420 многоэтажек.

По словам начальника управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Кирилла Буряка, УК в ближайшее время необходимо погасить задолженность, чтобы по окончании отопительного сезона продолжить пользоваться сетевым газом.

Самые большие долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», по данным газоснабжающей организации, у УК «Надежная» (11,6 млн руб.), УК «Жилинтерсфера» (10 млн руб.), ООО «Контур» (4,4 млн руб.), УК «Наш Родной Квартал» (4,4 млн руб.), УК «Гарант-Оптимум» (2,1 млн руб.), УК «СМК» (2,1 млн руб.), УК «Авангард-сервис» (2,1 млн руб.), ООО «Решение» (1,7 млн руб.), УК «Ласточка» (1,3 млн руб.), ООО «Жилстройсервис» (1 млн руб.), УК «М-Плюс» (0,6 млн руб.) и УК «Квартет Сити» (0,6 млн руб.).

Как прокомментировала генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, отключить многоквартирный дом за долги снабжающие компании не могут, но могут приостановить подачу ресурса. Юрист отмечает, что при условии, что долг сформирован более, чем за два расчетных периода, поставщик газа вправе ограничить или приостановить его подачу должнику.

«Повторюсь, что в случае с многоквартирным домом, перекрыть газ, то есть физически установить заглушку, газовщики не вправе. Более того, приостановка подачи газа и тепла не допускаются в течение отопительного сезона во избежание причинения необратимого урона системам водо- и газоснабжения, а также вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей. Впрочем, в многоквартирных домах ограничение подачи газа - это исключительно редкая ситуация. Чаще всего ресурсоснабжающие компании прибегают ко взысканию долгов в судебном порядке, то есть в отношении УК подается иск, суды, при условии, что факт наличия и размер долга подтвержден, встают на сторону ресурсоснабжающих компаний, ну а далее управляющая компания либо погашает долг плюс неустойку, либо задолженность взыскивается в рамках исполнительного производства, то есть за счет активов и имущества управляющей компании»,— рассказала Анна Барабаш.

Дмитрий Михеенко