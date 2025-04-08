Бойца СВО из Нижнего Тагила ошибочно признали дезертиром и перестали платить

Военнослужащего из Нижнего Тагила, пребывающего в зоне специальной военной операции (СВО), по ошибке признали самовольно оставившим часть (СОЧ) и перестали платить пособие, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Он рассказал, что к нему обратилась мать бойца и рассказала, что на СВО в Луганскую Народную республику (ЛНР) он отправился в сентябре 2022 года, однако в июле 2024 года ему перестали платить. Сначала семья пыталась выяснить причины прекращения выплат своими силами, при этом отец бойца ездил в пункт постоянной дислокации в Самаре, куда прикомандирован сын.

Через несколько месяцев стало известно, что одна из воинских частей объявила его дезертиром, однако ни сам участник СВО, ни его мать не смогли снять этот статус. «Передал всю информацию в военную прокуратуру ЦВО. Надзорное ведомство разобралось и выяснило, что статус СОЧ Дмитрию присвоили необоснованно. Поэтому соответствующий приказ будет отменен, долг по денежному довольствию — выплачен. Решение вопроса на контроле прокуратуры»,— рассказал Максим Иванов.

Ранее жителя Екатеринбурга, который погиб в ходе спецоперации, командование неправомерно признало дезертиром — о том, что он погиб, супруге бойца рассказали сослуживцы. Максим Иванов также отметил, что сейчас обращений о незаконном признании бойцов дезертирами стало меньше.

Ирина Пичурина