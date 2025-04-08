Операторам сотовой связи в Башкирии могут продлить налоговые льготы

На пленарном заседании в конце апреля депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект о продлении до конца 2027 года инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль операторам связи, которые заключили с правительством республики соглашения о реализации социально значимых инфраструктурных проектов.

Как сообщила пресс-служба регионального парламента, изменения планируется внести в закон «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Социально значимые проекты предполагают в том числе охват сотовой связью малых населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек и дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Так, законопроект поможет обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом участок трассы Уфа – Белорецк от села Инзер до Белорецка.

Компании, вкладывающие средства в развитие связи на социально значимых направлениях, смогут компенсировать затраты за счет уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.

Выпадающие доходы бюджета республики за два года (по расчетам, около 65 млн руб.), будут компенсированы за счет увеличения объема оказываемых услуг сотовой связи, увеличения интернет-трафика, развития придорожного сервиса, пояснили в Курултае Башкирии.

Майя Иванова