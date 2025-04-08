Хоккеист Арсений Грицюк покидает СКА

Российский нападающий Арсений Грицюк сообщил об уходе из петербургского СКА, выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он заявил в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Питер, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Я не сомневаюсь, что Санкт-Петербург ждут новые яркие победы!!!» — написал Грицюк.

24-летний Арсений Грицюк подписал контракт со СКА перед сезоном-2023/24. В составе петербургского клуба набрал 93 очка (41 гол+52 передачи) в регулярных чемпионатах КХЛ и матчах play-off. Ранее форвард играл за омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21. В составе сборной России по хоккею Грицюк стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В 2019 году клуб «Нью-Джерси Девилс» на драфте Национальной хоккейной лиги выбрал российского форварда в пятом раунде под общим 129-м номером.

В воскресенье петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде play-off КХЛ (счет в серии до четырех побед — 4:2) и впервые с 2010 года не вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Таисия Орлова