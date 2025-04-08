Зрители разыгрались в Minecraft

Американские школьники сделали фильм по Minecraft главным хитом в мировом прокате. Экранизация одной из самых популярных видеоигр в мире в первый же уикенд окупилась дважды. Картина уже принесла создателям свыше $300 млн. Тем временем СМИ называют ее худшим фильмом 2025 года. Отзывы зрителей средние, но аналитики говорят, что Minecraft движется к кассе в миллиард долларов. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Legendary Pictures Фото: Legendary Pictures

«Преступление против человечества», «бездушная неоновая мерзость» и «чистое топливо для кошмаров» — такими были первые отзывы на фильм Minecraft. Изначально это мировой лидер продаж среди игр, а сегодня хит проката. Фанаты ждали экранизацию семь лет. Впрочем, реакция на первый трейлер была неоднозначной. Один из самых популярных комментариев под видео: «Смешной пранк, Warner Bros., теперь можете публиковать настоящий тизер». Вскоре его отрывки превратились в мемы. А с 4 апреля в сети завирусились видео, где зал хором с героями произносит фразы из трейлера и аплодирует. При этом кинотеатры заполнены в основном детьми. И, судя по кадрам в соцсетях, там происходят битвы попкорном, которые заканчиваются вызовом полиции. Некоторые зрители делают кувырки на полу или залезают друг к другу на плечи. На волне тренда сотрудники стали предупреждать, что особо шумные будут удалены из зала без компенсации.

Американский киноблогер Крис Боу, известный как Film Stocked, отмечает, что провокационные видео — хорошая реклама, но в реальности экранизация не оправдывает ожиданий: «Если вы посмотрите, в кинотеатре в это время все зрители с включенными камерами на телефонах, то есть все это перформанс. На самом деле во время фильма не происходит никаких сверхъестественных реакций, потому что на самом деле он их и не гарантирует. Я знаю, что есть много фанатов Minecraft, которые любят всякие пасхалки. Конечно, можно радоваться, хлопать и подбадривать в этот момент, но вставать с места, бросать попкорн по-детски незрело, это мешает другим зрителям».

Критики встретили ленту прохладно, назвав ее эксплуатацией бренда. Любители игры ругали создателей за неточности вселенной и решение сделать фильм в формате life action, с обилием графики и живыми актерами. Но зрители оказались в восторге от персонажей Джейсона Момоа, Джека Блэка и Дженнифер Кулидж. Своими впечатлениями с “Ъ FM” поделился Станислав Туманов, который уже видел новинку: «Решил посмотреть ее на волне мемов, и меня немножко затянул весь этот флер игрового кубизма.

В принципе, я ничего не ожидал от этого фильма, по трейлерам все было понятно, что это немножко в какую-то дурость отдает. Что-то подобное я ощущал при просмотре "Братья Марио в кино"».

Между тем у Minecraft фанбаза огромная: на видеохостингах обучающие материалы, прохождения, пародии и прочий тематический контент в общей сложности собирали 1 трлн просмотров. В России релиз картины запланирован на 12 апреля в рамках предсеансового обслуживания. Высокий интерес к экранизации будет гарантирован, уверен главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «Аудитория у вселенной Minecraft очень обширная. Дети и даже взрослые, учитывая, что игра достаточно давно существует, от нее фанатеют. Критики оценивают фильм с точки зрения кинематографичности, а для поклонников важны именно какие-то ключевые события, персонажи. Яркий пример — "Пять ночей с Фредди", тоже экранизация игровой вселенной, которая порвала по кассам аудиторию, а критики совершенно не поняли, в чем смысл этого фильма».

Режиссер Minecraft Джаред Хесс уже не исключает запуск сиквела. В интервью изданию GamesRadar+, он сказал, что мир игры бесконечен, у нее очень много потрясающих персонажей и модов, которые съемочная группа еще не исследовала.

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Анжела Гаплевская, Юлия Савина