Начата проверка после инцидента с перцовым баллончиком в самарской школе

Полиция проводит проверку информации об инциденте в самарской школе №50. На место выехали работники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети Интернет. По материалам, собранным полицейскими, будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством»,— говорится в сообщении.

Во вторник в Telegram-каналах распространилась информация о том, что восьмиклассница распылила в школе газ из перцового баллончика. В помещении стало трудно дышать, и часть учащихся вышла на улицу.

Георгий Портнов