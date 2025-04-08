«Локомотив» объявил о старте продаж билетов на второй раунд плей-офф

Стартовала продажа билетов на домашние матчи ХК «Локомотив» в рамках второго раунда плей-офф. Об этом сообщается в соцсетях ярославского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Игры пройдут 11 и 13 апреля на «Арене-2000» в Ярославле. Купить билеты можно в кассах и на сайте. По данным на 11:40 8 апреля, в онлайн-очереди за билетами стоят 8,3 тыс. человек.

Как сообщает портал Yarnews, стоимость билетов выросла: если на матчи первого раунда можно было попасть за 850-2850 руб., то на игры второго раунда — за 1200-4000 руб. В «Локомотиве» добавили, что владельцы сезонных абонементов, посетившие игры первого раунда, смогут выкупить билеты на свои места до 19:00 10 апреля.

Напомним, что соперник «Локомотива» по четвертьфиналу определится сегодня, 8 апреля. Ярославский клуб во втором раунде сыграет с ХК «Сибирь» (Новосибирск) или «Авангард» (Омск).

Алла Чижова