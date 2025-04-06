8 апреля станет известен соперник «Локомотива» по второму раунду плей-офф

Соперником «Локомотива» во втором раунде плей-офф КХЛ может стать ХК «Сибирь» (Новосибирск) или «Авангард» (Омск). Окончательно пары четвертьфиналистов Кубка Гагарина станут известны 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что в первом раунде плей-офф команды играют внутри конференций — 1 место с 8 местом, 2-е с 7-м и так далее. Во втором раунде происходит перекрест: команды с высшим посевом на Западе играют с нижним посевом от Востока, и наоборот.

«Локомотив» первым вышел в четвертьфинал и имеет первый номер посева на Западе, на Востоке восьмой номер посева у «Адмирала» из Владивостока. Эта команда вылетела из Кубка Гагарина, проиграв челябинскому «Трактору».

Следующей по номеру посева идет «Сибирь» (№7), сейчас новосибирцы играют с ХК «Салават Юлаев» в рамках первого раунда — счет в серии 3:3. Финальная игра, которая определит победителя серии, состоится 8 апреля. Если «Сибирь» выиграет, то встретится с «Локомотивом» в рамках второго раунда.

Если «Сибирь» проиграет, то ярославцы в четвертьфинале будут играть с омским «Авангардом» (шестой номер посева в Восточной конференции), который в 1/8 финала обыграл магнитогорский «Металлург» и вышел в четвертьфинал.

Алла Чижова