Чистая прибыль госпредприятия «Аптеки Удмуртии» выросла более чем на 50% за год

Чистая прибыль государственного унитарного предприятия (ГУП) «Аптеки Удмуртии» за год выросла на 53,9% и составила 77,4 млн руб. в 2024 году, следует из отчета о финансовых результатах ГУП на «СПАРК-Интерфакс». Выручка субъекта увеличилась за указанный период на 11,5%, до 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В марте 2025-го «Ъ-Удмуртия» писал, что Государственный контрольный комитет (ГКК) выявил нарушения при управлении республиканской собственностью за 2021-2024 гг. Свободные помещения ГУП предоставлялись в аренду, однако оперативный контроль поступлений не велся, пени за просрочку платежей не начислялись. Кроме того, указано в годовом отчете ГКК, отсутствовала претензионная работа. Всего в ведении «Аптек Удмуртии» находятся 72 помещения общей площадью 21 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГУП с 2017-го руководит Константин Егоров. На официальном сайте «Аптек Удмуртии» указано, что госпредприятие насчитывает более 130 аптек и аптечных пунктов на территории Удмуртии.