В Кузбассе замдиректора управления капстроя подозревают в растрате 5,3 млн руб.

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о растрате (ч.3, ч.4 ст. 160 УК РФ) в отношении замдиректора МП «Городское управление капитального строительства». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

По версии следствия, с ноября 2020-го по декабрь 2024 года фигурант дела перевел более 5,3 млн руб. на счет коммерческой организации в качестве оплаты по фиктивно заключенным договорам.

«Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— говорится в сообщении ведомства.

Александра Стрелкова