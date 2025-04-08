Мэрия Ярославля прокомментировала работы в здании мукомольного завода

Собственник здания мельницы Крохоняткиных – Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1) обратился в мэрию Ярославля за заданием на проведение ремонта крыши. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колчин, Вконтакте Фото: Дмитрий Колчин, Вконтакте

Ранее ярославский краевед Дмитрий Колчин опубликовал в своих соцсетях фотографии здания мельницы, на них видно, что на последнем этаже оконные проемы начали частично закладывать кирпичом. В мэрии «Ъ-Ярославль» сообщили, что напомнили владельцу объекта культурного наследия (ОКН) о недопустимости проведения работ без разрешения.

«Он также проинформирован о действующем порядке проведения работ на ОКН и необходимости соблюдения этих требований. На данный момент собственник обратился в департамент за заданием на проведение работ по ремонту крыши, на основании которого будет разработана проектная документация. Разработанный проект необходимо представить в департамент для выдачи разрешения»,— прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что также доложили о происходящем на объекте в государственную службу охраны ОКН Ярославской области. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что служба подала иск в суд об изъятии у ОАО «Инкомпроект – Инвест», руководителем которого является Евгений Мухин, этого исторического здания в связи с ненадлежащим состоянием объекта. В настоящее время иск находится на рассмотрении. 4 февраля 2025 года суд запретил владельцу имущества совершать сделки по отчуждению здания мельницы и участка под ней.

Алла Чижова