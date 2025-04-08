На перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске ограничат движение

С 10 по 15 апреля в Челябинске на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных будет ограничено движение для восстановления дорожного покрытия. Работы пройдут в два этапа, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый этап продолжится с 10:00 9 апреля до 8:00 11 апреля. На это время ограничивается движение по улице Братьев Кашириных по четырем полосам в сторону центра. Проехать нельзя будет также по улице Косарева от улицы Братьев Кашириных к Университетской набережной. Второй этап восстановления начнется с 10:00 11 апреля и закончится в 10:00 15 апреля. Останется ограничение движения по улице Братьев Кашириных по двум полосам в сторону центра. Закроют проезд по улице Косарева от Университетской набережной к улице Братьев Кашириных.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных уже вводили поэтапное ограничение движения с 13 февраля до 22 марта для ремонта канализационного коллектора.

Виталина Ярховска