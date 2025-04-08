В Кургане ФСБ задержала экс-главу муниципалитета по делу о мошенничестве

Первый отдел по расследованию особо важных дел курганского регионального управления СКР возбудил в отношении местного предпринимателя уголовное дело о мошенничестве при получении выплат и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159.2, ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По данным источника «Ъ-Южный Урал», речь идет о бывшем главе Половинского района Армэне Хачатуряне.

Бизнесмена задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области. По версии следствия, курганский предприниматель в 2021-2024 годах входил в состав преступного сообщества, созданного другим жителем регионального центра «с целью систематического совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды». Участники группы незаконно получали бюджетные средств в виде субсидий за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках, считает СКР. Размер причиненного бюджету РФ ущерба, по данным следователей, превысил 12 млн руб.

У задержанного прошли обыски по месту его жительства и работы. Изъяты сотовые телефоны, печати и документы. Подозреваемому предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.