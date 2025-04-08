1,4 резюме пришлось на одну вакансию в розничной торговле УР при норме до 7,9

На одну вакансию в сфере розничной торговли Удмуртии пришлось 1,4 резюме при норме в 4,0-7,9 по итогам марта, сообщили эксперты портала hh.ru. За месяц показатель конкуренции в отрасли вырос на 0,3 пункта. На это повлияло снижение количества вакансий на 7% и рост числа резюме на 12%. Предлагаемая зарплата в сфере розничной торговли в регионе снизилась на 4,5% относительно февраля, до 47,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Похожая динамика наблюдается и в других отраслях. Так, в сфере медицины и фармацевтики количество вакансий за месяц снизилось на 7%, а число резюме, напротив, увеличились на 8%. Уровень конкуренции в отрасли — 2,1 резюме на вакансию, предлагаемых зарплат — 58,4 тыс. руб. (-1,3% за месяц).

В сфере продаж и обслуживания клиентов число резюме на 1 вакансию выросло на 0,4 пункта, до 3,5. Количество вакансий за месяц не изменилось, резюме — выросло на 11%. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли уменьшилась на 1,8%, до 61,8 тыс. руб.

Напомним, в начале 2025-го потребность работодателей Удмуртии в сотрудниках снизилась на 28%, до 16 тыс. человек. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Подробнее об этом читайте в материале «Сотрудников пересчитали».