Компанию в Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче недр

По инициативе Дюртюлинской межрайонной прокуратуры ООО «Уралинвестгрупп» оштрафовано на 300 тыс. руб. за несоблюдение условий лицензии на пользование недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Установлено, что компания добывала песчано-гравийную смесь на месторождении в Дюртюлинском районе на основании лицензии, выданной министерством природопользования и экологии республики. В нарушение требований природоохранного законодательства «Уралинвестгрупп» не вносил информацию об объемах добычи, продажи, перевозки и транспортировки общераспространенных ископаемых в Единую республиканскую автоматизированную информационную систему.

ООО «Уралинвестгрупп», по данным Rusprofile, зарегистрировано в декабре 2021 года в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Компания занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Владельцем является Евгений Сухарев. В 2024 году выручка составила 440,1 млн руб., чистая прибыль равнялась 6,6 млн руб.

Майя Иванова