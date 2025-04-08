Спрос на поездки в Ростов уменьшился в 2024 году

Туристический спрос на поездки в Ростов-на-Дону в 2024 году уменьшился на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. В предыдущем 2023 году Донскую столицу посетили около 2 млн туристов или на 38 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба донского региона со ссылкой на данные ПАО «МТС».

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Главная причина снижения интереса туристов — отмена массовых мероприятий и гастрономических фестивалей.

Нисходящая динамика еще обусловлена тем, что с 30 августа 2024 года приостановлено проведение вне помещений массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий, которые влекут одновременное присутствие более 50 человек (Указ Губернатора РО от 30 августа 2024 г.).

Между тем, в регионе активно развиваются историко-культурный, деловой, промышленный, экологический туризм, а признанные турцентры Донского края Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, Таганрог; Аксайский, Азовский, Неклиновский, Усть-Донецкий, Белокалитвинский, Цимлянский и Шолоховский районы активно готовятся к высокому туристическому сезону.

Валентина Любашенко