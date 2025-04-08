Коротко о главном

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, почему короткие стрижки весной-2025 — это не просто тренд, а культурное высказывание.

Весна 2025 года — это не про «добавить легкости». Это про избавиться от лишнего. Пикси, боб, гарсон, кудри с челкой, графика — все это больше не компромисс с удобством, а высказывание. Взрыв минимализма на подиумах совпал с возвращением к телу, лицу, фактуре. А значит, к короткой стрижке как эстетическому манифесту.

Все было. Но не так

История коротких волос — это история эмансипации. От Джозефины Бейкер и Луизы Брукс до Миы Фэрроу, Линды Евангелисты и Шарлиз Терон. Каждое десятилетие женщины отрезали лишнее — волосы, страх, ожидания. Весной 2025 этот акт снова в тренде. На фоне усталости от усложненного ухода и инфляции барби-глэма, короткие стрижки воспринимаются не как риск, а как ясность. Минимализм возвращается, но с характером.

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Кто задал тон

На подиумах и в образах знаменитостей можно заметить удивительное разнообразие укладок — от ретро-шика до дерзких современных решений. Весна-лето 2025 оказалась особенно щедрой на короткие формы. В центре внимания — боб и пикси в различных вариациях, от идеально выверенных до нарочно растрепанных. Тренды с показов Proenza Schouler, Vivienne Westwood, Balenciaga, Chlo и Christian Siriano подтверждают: короткие стрижки теперь не эпизод, а структура сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Vivienne Westwood весна/лето 2025

Фото: Peter White / Getty Images Vivienne Westwood весна/лето 2025

Фото: Peter White / Getty Images

Особое внимание привлекает так называемый Tinkerbell pixie — удлиненная асимметричная стрижка с челкой. Такой вариант подходит большинству: пряди у лица смягчают черты, делая образ женственным. Наглядный пример — Джулия Фокс, которая носит такую стрижку в сочетании с ледяным блондом. Эмма Стоун и Бри Ларсон выбрали более классическую интерпретацию пикси, а Айрис Лоу остановилась на бикси — гибриде боба и пикси, стрижке с нарочито разной длиной и акцентами на текстуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джулия Фокс Фото: East News Эмма Стоун Фото: East News Айрис Лоу Фото: East News Следующая фотография 1 / 3 Джулия Фокс Фото: East News Эмма Стоун Фото: East News Айрис Лоу Фото: East News

Модные вариации боба, в свою очередь, обзавелись собственными именами. Лоб (long bob) — это удлиненный боб до плеч, удобный и универсальный. В начале апреля свои длинные волосы отрезала Деми Мур. Фоб (flipped bob) — с закрученными наружу кончиками, как у Джиджи Хадид. Поб (puffed bob) — с объемом и мягкой округлостью, как у Селены Гомес. Микробоб — стрижка с прямым срезом и едва закрывающим уши контуром — пришелся по вкусу Кэри Маллиган и Флоренс Пью: он компактный, графичный и идеально ложится в эстетику «нового реализма» в моде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джиджи Хадид Фото: @gigihadid Селены Гомес Фото: Savion Washington / Getty Images Ким Кардашьян Фото: @kimkardashian Флоренс Пью Фото: Marleen Moise / Getty Images Кэри Маллиган Фото: @careymulliganofficial Следующая фотография 1 / 5 Джиджи Хадид Фото: @gigihadid Селены Гомес Фото: Savion Washington / Getty Images Ким Кардашьян Фото: @kimkardashian Флоренс Пью Фото: Marleen Moise / Getty Images Кэри Маллиган Фото: @careymulliganofficial

Тем, кто не готов к радикальной смене образа, подойдут более мягкие и богемные решения. Stivie cut — многослойная рваная стрижка с небрежной челкой — навеяна образом Стиви Никс. Ее можно было увидеть в коллекциях Vivienne Westwood, Vetements и Chlo. Этот вариант легко вписывается в slow beauty: естественность, хаос и свобода становятся главными героями образа.

Показ Balenciaga предложил особый акцент — детскую челку в сочетании с волосами средней длины. Легкий привкус иронии и ретро, немного дерзости, немного инфантилизма — и вырисовывается образ, способный завируситься в TikTok. И это не преувеличение: по данным аналитиков Trendalytics, упоминания micro bangs и коротких стрижек в целом в соцсетях выросли на 170% за последние три месяца. Укороченная форма — это не только про стиль, но и про кликабельность.

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Фото: @garygillhair Balenciaga весна/лето 2025

Фото: @garygillhair

На показе Proenza Schouler доминировало классическое каре с прямым пробором и четким срезом. Эта форма — спокойная, выверенная, архитектурная — будто создана для того, чтобы быть контрастом к хаосу модных экспериментов. Такой срез особенно полюбился парикмахерам: он универсален, подчеркивает кость, сохраняет форму между стрижками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Proenza Schouler весна/лето 2025

Фото: @hannah_mur Proenza Schouler весна/лето 2025

Фото: @hannah_mur

Весна-2025 — это не сезон перемен. Это сезон отказа от лишнего. От ухода, утюжков, долгих укладок и одинаковости. И короткая стрижка — то, что нужно.

Дарья Богомолова