Боксер Дмитрий Бивол отказался от титула абсолютного чемпиона мира по версии WBC

Российский боксер Дмитрий Бивол лишился звания чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль в социальной сети Х со ссылкой на обращение россиянина к WBC.

По информации Рафаэля, Бивол отказался от боя с обязательным претендентом на пояс WBC американским боксером Дэвидом Бенавидесом, чтобы подготовиться к поединку с соотечественником Артуром Бетербиевым. Бой между ними может состояться в октябре в Саудовской Аравии, рассказали ТАСС в команде Бивола. Чемпионский титул перейдет к Бенавидесу.

В октябре 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Дмитрий Бивол потерпел первое в карьере поражение от Артура Бетербиева. В феврале 2025 года там же у них состоялся матч-реванш, в котором Бивол одержал победу решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Таисия Орлова