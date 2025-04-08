Главврача больницы в Нижнекамске задержали по подозрению в превышении полномочий

Главный врач Нижнекамской центральной районной больницы (ЦРБ) Руслан Валеев задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает «Татар-информ».

Руслана Валеева и совладельца аффилированной организации привезли в Казань. По данным издания, у представителей следствия также возникли вопросы к одному из главных внештатных специалистов Минздрава Татарстана.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Нижнекамской ЦРБ работают правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Диана Соловьёва