В Железноводске развернули 80-метровую георгиевскую ленту

В Железноводске состоялась патриотическая акция, участники которой развернули георгиевскую ленту длиной 80 м. Помогали в организации праздника старшеклассники школы №1 города, волонтеры и туристы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Железноводска Фото: Администрация Железноводска

«Акция объединяет миллионы людей, которые носят черно-оранжевую ленту, как символ уважения к героям и ветеранам Великой Отечественной войны»,— сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Ранее в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы общественный транспорт Железноводска был украшен соответствующей символикой.

Николай Аксенов