Дело о гибели от дихлофоса четырех детей в Красноярском крае поступило в суд

В городской суд Назарово (Красноярский край) поступило уголовное дело гибели от дихлофоса четырех детей осенью 2024 года. «Поступило уголовное дело в отношении Виноградова Д.В., обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своим четырем малолетним детям»,— рассказали в суде. Дело поручено вести судье с четырехлетним стажем Ирине Ивановой, дата слушаний пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

События, которые изложены в материалах дела, произошли осенью прошлого года в селе Красная Сопка. По данным следствия, вечером 20 сентября глава многодетной семьи Дмитрий Виноградов травил в доме мух. По версии следствия, он переборщил со средством от насекомых, распылив больше положенного, не проветрил как следует дом и не провел в нем влажную уборку после обработки. В результате ядовитые вещества попали в организм детей при вдыхании, вместе с пищей и через кожу, что привело к смерти.

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю предъявило Дмитрию Виноградову обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему грозит до четырех лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок. В ведомстве сообщили, что глава семьи первоначально признал вину в полном объеме, однако, когда расследование подошло к концу, не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению. В марте 2025 года расследование было завершено, и дело направили в прокуратуру для утверждение обвинительного заключения.

Отметим, что в производстве СКР находится уголовное дело о гибели пятого ребенка в семье Виноградовых в феврале 2025 года. По предварительным данным, младенец, родившийся через месяц после смерти своих трех сестер и брата, мог захлебнуться во сне рвотными массами.

Илья Николаев