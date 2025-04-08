В Челябинске долгосрочная аренда квартир подешевела на 11% за квартал

В первом квартале 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Челябинске составила 25 тыс. руб. в месяц. Это на 11% меньше средней цены в четвертом квартале 2024 года, и на 14% — в третьем квартале, сообщает «Авито Недвижимость».

По итогам трех месяцев года количество объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду выросло в Челябинске в 2,6 раза по сравнению с последним кварталом прошлого года. Спрос в среднем увеличился на 12%. Больше всего потенциальных арендаторов интересовали двухкомнатные (+16%) и однокомнатные квартиры (+9%).

В целом по стране по итогам I квартала 2025 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая заметная динамика наблюдалась в сегментах студий (+81%) и однокомнатных квартир (+74%). По сравнению с I кварталом 2024 года выбор квартир для долгосрочной аренды увеличился во всех 44 городах, попавших в исследование «Авито». Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья год к году вырос на 8%. Стоимость квартир по сравнению с IV кварталом 2024 года в целом по стране снизились на 9%, за последние полгода — на 14%.