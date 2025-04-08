Дональд Трамп встретит день рождения при полном параде

Американский президент Дональд Трамп предположительно планирует устроить 14 июня, когда в стране будет отмечаться 250-я годовщина армии США, дорогостоящий военный парад. По счастливому совпадению в тот же день глава Белого дома отмечает и свой 79-й день рождения. В Белом доме такие планы не подтвердили, но местные чиновники уже дали понять, что, во-первых, любой парад с использованием тяжелой военной техники губителен для дорог Вашингтона, а во-вторых, может задеть чувства многочисленных военных и ветеранов, которые потеряли или могут потерять работу в результате затеянных Трампом массовых сокращений федеральных служащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский президент Дональд Трамп отметил свой 78-й день рождения в Уэст-Палм-Бич во Флориде

Фото: Gerald Herbert / AP Американский президент Дональд Трамп отметил свой 78-й день рождения в Уэст-Палм-Бич во Флориде

Фото: Gerald Herbert / AP

О планах президента Дональда Трампа устроить помпезный военный парад по случаю 250-й годовщины армии США первым сообщил 6 апреля еженедельник округа Колумбия The Washington City Paper. По данным издания, местные власти уже были проинформированы о том, что в этот день от Арлингтона (штат Вирджиния), где расположены Пентагон и Арлингтонское национальное кладбище, через реку Потомак в Вашингтон пройдет четырехмильная (6,4 км) процессия.

Белый дом это сообщение оперативно опроверг, заявив изданию Politico, что «никакого военного парада не запланировано». Представители армии, опрошенные рядом СМИ, были менее категоричны.

«Пока еще слишком рано говорить, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом, а также с несколькими правительственными агентствами, чтобы сделать празднование событием национального уровня»,— заявил, например, армейский представитель полковник Дэвид Батлер.

Зато местные чиновники — в лице мэра округа Колумбия Мюриэль Боузер и председателя совета округа Арлингтон в Вирджинии Такиса Карантониса — по сути, подтвердили, что парад в том или ином виде обсуждается. И тут же выразили свое несогласие с такими планами.

Первая заявила 7 апреля на пресс-конференции, что ее уведомили о возможном мероприятии, хотя без особых подробностей: «Да, они связались. Я не знаю, можно ли это назвать военным парадом». Но когда журналист уточнил, что парад, как сообщается, начнется у Пентагона, она улыбнулась и сказала: «Хорошо. Ну, тогда это действительно похоже на военный парад».

Дальше, однако, мэру округа Колумбия стало не до улыбок.

«Военные танки на наших улицах не принесли бы пользы»,— отметила госпожа Боузер, пояснив: на ремонт дороги придется потратить миллионы долларов.

Такис Карантонис, в свою очередь, призвал Белый дом найти правильный баланс между пышностью публичного мероприятия и неопределенностью, с которой сталкиваются многие семьи в подведомственном ему округе Арлингтон на фоне масштабных сокращений федеральной рабочей силы, затеянной президентом Трампом и его правой рукой Илоном Маском, возглавляющим Департамент эффективности правительства (DOGE).

«На данный момент мне не ясно, каков будет масштаб парада»,— сказал председатель совета округа Арлингтон. «Но я надеюсь, что федеральное правительство останется внимательным к боли и беспокойству многочисленных действующих военных и ветеранов, которые потеряли или могут потерять работу в результате недавних федеральных решений, поскольку они размышляют о том, как лучше всего отпраздновать годовщину армии».

Упускать случай уколоть Дональда Трампа не стали и на телеканале CNN, где главу Белого дома традиционно недолюбливают. «Говорят, что Трамп занят планированием собственного военного парада, дорогостоящего, который придется на его день рождения, 14 июня, а также на 250-летие армии и День флага США,— обратилась к аудитории вечером 7 апреля в эфире программы OutFront ведущая CNN Эрин Бернетт.— По всей вероятности, как мы понимаем, в нем примут участие солдаты, бронетехника, тактические машины и многое другое. Праздник, который гораздо более привычен за пределами Соединенных Штатов — в Китае, России, Северной Корее».

Любопытно, что в свой первый президентский срок Дональд Трамп уже хотел провести в Штатах роскошный военный парад в честь Дня ветеранов. На это его вдохновило зрелище двухчасового военного шествия на Елисейских полях в Париже в честь Дня взятия Бастилии в 2017 году. Но когда президент открыто заявил о планах устроить грандиозное мероприятие в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню, ему тут же указали на дороговизну этой затеи.

Как подсчитали чиновники на местах, военный парад обошелся бы минимум в $21,6 млн, а в худшем случае — в $92 млн.

В итоге Трампу пришлось смириться. Но без обвинений в адрес противников военного парада с его стороны, конечно же, не обошлось. «Когда нас попросили назвать цену за проведение большого праздничного военного парада, они запросили настолько смехотворно высокую сумму, что я отменил это»,— написал глава Белого дома в 2018 году в социальной сети, тогда еще известной как Twitter.

К слову, тогда во главе округа Колумбия, который решил отказаться от чести принять военный парад, стояла та же Мюриэль Боузер.

Наталия Портякова