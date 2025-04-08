Житель Новороссийска попал под суд из-за мошеннической схемы с квартирой

В Новороссийске 39-летний местный житель предстанет перед судом из-за мошеннической схемы с квартирой. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Житель Новороссийска занял у знакомого 4,5 млн руб. под залог арестованной квартиры. По данным следствия, денежные средства обвиняемый занял на развитие бизнеса. В качестве гарантии возврата долга он предоставил в залог свою квартиру в Южном районе города. Недвижимость ранее уже была арестована, однако злоумышленник скрыл это от своего кредитора.

«Позже, сообщив о том, что не сможет вернуть долг, злоумышленник совместно с потерпевшим прибыли в МФЦ для осуществления сделки, но в государственной регистрации права собственности на его квартиру новому владельцу было отказано»,— сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Новороссийску.

Следственным подразделением СУ УМВД России по Новороссийску расследование уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завершено. Дело передано в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева