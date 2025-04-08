В Казани мотоциклиста госпитализировали после столкновения с припаркованным авто

Вчера, 7 апреля, в Казани на улице Аделя Кутуя водитель мотоцикла ИМЗ-8, имеющий 30-летний стаж вождения, врезался в припаркованный автомобиль и был госпитализирован. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, мотоциклист, двигаясь по улице Аделя Кутуя со стороны улицы Родины в направлении улицы Седова, не выбрал безопасный боковой интервал до припаркованного у края проезжей части автомобиля и врезался в него.

В результате ДТП мотоциклист получил открытый перелом и был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

Мотоцикл помещён на штрафстоянку ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Артём Дергунов