Омская мэрия объединяет два бюджетных учреждения

Мэрия Омска ликвидирует бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» (ЦКГС). Оно будет присоединено к другому бюджетному учреждению — «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предстоящую реорганизацию согласовал комитет по муниципальной собственности горсовета. Его заседание состоялось 8 апреля. «По мнению администрации города, такое слияние позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий»,— говорится в сообщении муниципального парламента по итогам заседания.

Согласно плану реорганизации УДХБ, будут уволены девять человек, которые в настоящее время работают в ЦКГС по совместительству. Власти ожидают от этого экономию бюджетных средств в размере 3,7 млн руб.

Валерий Лавский