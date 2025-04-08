Власти Перми требуют снести шесть киосков возле ТЦ на ул. Маршала Рыбалко

Администрация Кировского района Перми в судебном порядке требует от предпринимателя Валентины Юшковой демонтировать павильоны возле здания торгового центра на ул. Маршала Рыбалко, 23. Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, администрация подала исковое заявление в суд с требованием снести шесть павильонов, расположенных на земельном участке под торговым зданием по ул. М. Рыбалко, 23. Демонтировать объекты необходимо в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда, в противном случае с ответчика взыщут неустойку в размере 15 тыс. руб. в день.

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Исковое заявление администрации Кировского района принято к производству, заседание по нему назначено на 28 апреля.

Площадь участка, на котором находятся спорные павильоны, составляет 1,9 тыс. кв. м, разрешенное использование – магазины, торговые комплексы. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по адресу ул. М. Рыбалко, 23 работают супермаркет «Магнит у дома», магазин одежды и обуви, почтоматы и пункт выдачи заказов. К зданию комплекса пристроены торговые павильоны, в которых расположены кофейный киоск Coffee like, кафе быстрого питания Corn Dogs, «ШаурмуЕм», пекарня, продаются лаваши.

В сервисе kartoteka.ru уточняется, что ИП Валентина Юшкова ведет деятельность в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. Ранее предприниматель была владельцем и руководителем уже исключенного из ЕГРЮЛ ООО «Валентина», занимавшегося розничной торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.