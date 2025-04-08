В Сызрани вынесли приговор продавцу магазина за нанесение повреждений двум покупательницам

Суд признал местную жительницу виновной в совершении преступлений по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщают прокуратура и СУ СК РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в декабре 2022 года в магазине произошел конфликт между продавцом и двумя покупателями. Продавец распылила перцовый баллончик в сторону женщин и одной из них нанесла удары по лицу и голове. В результате покупателям были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудил и расследовал третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Суд счел собранные доказательства достаточными и назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно.

Ранее в апелляции изменили приговор мужу осужденной, который тоже участвовал в конфликте. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Принудительные работы, назначенные по приговору первой инстанции, отменены. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год 10 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева