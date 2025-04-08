Минобороны создаст мобильные врачебные комиссии

Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать мобильные врачебные комиссии. Они будут проводить медицинский осмотр военнослужащих, получивших ранения, в воинских частях и подразделениях, сообщила пресс-служба министерства.

Предполагается, что мобильные группы на месте установят показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, а также смогут выявить нуждающихся в этапном лечении и реабилитации. В состав мобильных врачебных комиссий включат старших врачей-специалистов, наиболее подготовленных по военно-врачебной экспертизе, а также хирургов, терапевтов, неврологов и медсестер.

Минобороны рассчитывает, что это нововведение поможет уменьшить нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей. Также ожидается, что мобильные комиссии поспособствуют сокращению сроков проведения экспертизы и сделают ее более доступной, потому что иногда при прохождении врачебных комиссий собираются очереди из военнослужащих, добавили в ведомстве.

В ноябре 2024 года правительство утвердило постановление о размерах единовременных выплат бойцам СВО, получившим боевые травмы и увечья. Раненым с тяжелыми травмами полагается 3 млн, а за легкие травмы выплачивают 1 млн руб. За иные ранения выплата составит 100 тыс. руб. Президент Владимир Путин свои указом увеличил до 4 млн руб. сумму выплаты военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения.