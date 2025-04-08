В Ярославле высадят аллеи Победы

В Ярославле к 9 Мая высадят аллеи Победы. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы планируем к 9 Мая высадку аллей Победы. У нас сегодня есть понимание, что в парке 30-летия Победы будут высажены аллеи Победы, это будет партнерский наш проект. Решение такое достигнуто, надо подготавливаться к этому процессу»,— сказал господин Молчанов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области посадят 97 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти», которая в этом году приурочена к 80-летию Победы.

Алла Чижова